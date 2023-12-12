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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari Ücret Komisyonu toplandı! Asgari ücret ne kadar oldu, ne kadar zam yapıldı? Asgari ücret 2024 - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret görüşmeleri başladı! 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrette zam toplantıları başladı. Dün itibarıyla komisyon toplandı ve dört toplantıdan ilkini gerçekleştirdi. Dün yapılan açıklamada, asgari ücretin hem iş veren hem de işçiler arasında denge kurulacak bir rakam olduğunu söylendi. Peki, 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:31
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        • 1

          2023 yılının bitmesiyle milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı dört toplantıdan birini dün gerçekleştirdi. Şimdi asgari ücret için çeşitli senaryolar konuşuluyor. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak? İşte, tüm detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI YAPILDI

          11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı başlıklar şöyle;

          Asgari ücret en önemli sosyal politika aracıdır. Sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, tüm çalışanları ve tüm iş verenleri ilgilendiren bir konudur.

          Komisyon ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar sistemimiz etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye devam edecektir.

          2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız.

        • 3

          DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;

          Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz.

        • 4

          "TEK ZAM OLACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

          Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.

        • 5

          6 AYLIK ENFLASYON FARKININ YÜZDE 37,8 OLMASI BEKLENİYOR

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek. OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.

        • 6

          2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç Habertürk TV ekranlarında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. Kıvanç, asgari ücret zammı tahminlerine ilişkin şunları söyledi;

          Bu yıl beklenti yüzde 50'ye yakın olacak gibi tahmin ediyorum. Yüzde 40-50 arasında yoğunlaşacak pazarlık ve yüzde 50'ye yakın bir asgari ücret zammı olacak gibi görülüyor.

        • 7

          Çünkü yüzde 50 oranında artış yapıldığı zaman 17 bin 100 lira gibi bir rakama tekabül ediliyor. Yüzde 45 oranında zam yapıldığı zaman 16 bin 500 yüzde 40 oranında artış yapıldığı takdirde ise 15 bin 960 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani asgari ücret zammının 16 bin ile 17 bin lira arasında yoğunlaşacak gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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