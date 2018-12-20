Asgari ücret 20119 yılında ne kadar olacak? sorusu milyonlarca çalışan ve işveren tarafından araştırılıyor. Asgari ücret için işçi kesimi en az 2 bin lira olsun derken, işverenler bu rakamı çok buluyor. Kesin rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar sonucunda belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde yapıldı. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin rakamlar TÜİK tarafından komisyonla paylaşıldı. 2019 asgari ücret zammı ile ilgili son durum şöyle:

TÜİKE'TEN ASGARİ GEÇİM RAKAMI

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı bugün Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda işçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından komisyonla paylaşıldı. TÜİK'in raporuna göre, "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira. Geçen yıl TÜİK'in asgari geçim ücreti 1.893 TL seviyesindeydi. Geçtiğimiz yıl net asgari ücret 1.603 TL olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU GELECEK HAFTA SON KEZ TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonunu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri önümüzdeki hafta son kez bir araya gelecek. Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.

TÜRK - İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.

TİSK'TEN "ASGARİ ÜCRET 2 BİN LİRA OLSUN" TALEBİNE YANIT

Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması yönündeki taleplere de değinen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.

Fiyatlama davranışlarının Yeni Ekonomik Program'da belirtildiği gibi hedef enflasyon oranında yapılmasının enflasyon ile mücadelede bir tutarlılık göstergesi olduğunu dile getiren Kudret Önen, şunları kaydetti:

"İşverenler olarak hedefimiz; rekabet kurallarının hızla sertleştiği dünyada, ülkemizin değişime ayak uydurmasını ve küresel yarışta verimliliğini artırarak, rekabet gücünün korumasını sağlamaktır. 2019 yılı için belirlenecek asgari ücret de bu hedefin önemli bir parçasıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde, ülkenin ekonomik durumu, işletmelere olan etkisi ve ülkemizin rekabet gücü dikkate alınmalıdır. Ayrıca mevcut çalışanların yanı sıra iş aramakta olan işsizlerimizin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz."