Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari Ücreti Tespit Komisyonu 3. toplantısı için geri sayım başladı. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3. kez toplanacak. Asgari ücret 3. toplantısı; işveren (TİSK), işçi (TÜRK-İŞ) ve hükûmet yetkililerinin bir araya gelmesiyle yeniden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gözler "2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte asgari ücret 3. toplantı tarihi...
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Asgari ücrette zam pazarlığı sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yaptı. İkinci toplantı ise 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Bu noktada "Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, yeni asgari ücretin açıklanacağı tarihe ilişkin günce bilgiler...
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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantının günü ve saati henüz açıklık kazanmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Haber Hattı'nda Sena Alkan sordu; Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç yanıtladı. Kıvanç "Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programı dolayısıyla çok büyük olasılıkla 3. toplantı pazartesi gününe kalmış görünüyor. Büyük ihtimalle asgari ücretin pazartesi ya da salı günü açıklanması bekleniyor." açıklamalarında bulundu.
Buna göre; 2024 yılı içerisinde geçerli olacak yeni asgari ücretin 25 ya da 26 Aralık'ta açıklanacağı ön görülüyor.
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İKİNCİ TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMALAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirildi.
Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından, komisyonda işçi heyetine başkanlık eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, gazetecilere açıklama yaptı.
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"ŞU ANDA BİR SONUÇ YOK"
Toplantının Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında gerçekleştiğini belirten Ağar, şu bilgileri paylaştı:
"Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bugünkü toplantıda, TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve işverenlerin görüşleri alındı. Heyetimizdeki 4 işçi arkadaşımız geçim şartlarını anlattı. Dolayısıyla şu anda bir sonuç yok. Ancak görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaşıktık. Kısa zamanda bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Ama ortada rakam olmadığı için bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok."
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"BU HAFTA TEKRAR BİR ARAYA GELİNECEK"
Asgari ücretlilerin geçim koşullarının, ev kirasının ve temel giderlerinin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Ağar, "Büyükşehirlerde ev kirası 10 bin liradan aşağı değil. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların geçiminin, alım gücünün düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla belirleyici hükümet olacak. Hükümet ile işverenin bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz. Bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce gidilmesini düşünüyoruz. Günü belli değil." diye konuştu.
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"TOPLANTIDA HERHANGİ BİR RAKAM KONUŞULMADI"
Ağar, "Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. İnşallah sonucu iyi olur." dedi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağar, ilk rakamı işverenden beklediklerini vurgulayarak, işverenin henüz herhangi bir rakam sunmadığını söyledi.
TÜRK-İŞ'in görüşmelerde "kırmızı çizgisinin" ne olduğuyla ilgili soruya Ağar, "Kırmızı çizgi, diye bir şey yok. 'Kırmızı çizgi' bana göre boş laf." yanıtını verdi.