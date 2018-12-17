2019 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 ay süren görüşmelerde işçi ve işverenler taleplerini dile getirirken, devlet ise aradaki uzlaşmayı sağlamaya çalışacak. Peki 2019 asgari ücret zammı için talepler neler? İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN İLK TOPLANTISINDAN NE KONUŞULDU?

2019 asgari ücret zammı için yapılan ilk toplantıda, işçi ve işverenler sendikalar aracılığıyla taleplerini dile getirdi. İlk kez asgari ücretle çalışan bir işçi de toplantıya katılarak maaşıyla nasıl geçindiğini anlattı. Toplantı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Asgari ücrete ilişkin çalışmalarımızı işçilerimizin memnuniyetini ve piyasa dengelerini de göz önünde bulundurarak, sosyal taraflarla istişareye önem vererek yürüteceğiz. Gelecek hedeflerimizde daha da iyi noktada olmasını umut ettiğimiz asgari ücreti devraldığımız noktadan çok daha ileri noktaya taşıdık. 2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımızın çalışan ve işverenlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

İKİNCİ TOPLANTI İÇİN TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Asgari Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı için kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat, komisyonun kendi saygınlığına yakışır bir çalışma yaptığını kaydetti. Asgari ücretli çalışanların büyük beklentileri ve bir an önce sonuçlanması yönünde beklentileri olduğunu ifade eden Irgat, "Dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. TÜRK-İŞ olarak veriler niteliği doğrultusunda bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 338 TL olduğunu açıklamıştık. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masraflarının da bin 943 TL olduğunu da açıkladık. 6 bin 300 küsur TL de yoksulluk sınırı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK raporunu açıklayacak, zaten TÜRK-İŞ'in açıklamasıyla TÜİK hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Irgat, bir basın mensubunun "Rakam duyabilecek miyiz?" sorusu üzerine, "Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak gerekiyor" karşılığını verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.