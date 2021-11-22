Asgari ücret bugün bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 asgari ücretine ilişkin son açıklaması...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETLE DE SÜRDÜRECEĞİZ...

"Ülkemizin tarımsal hasıladan dünyadaki 10. sıradaki yerini daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Kamu işçileri, memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz.

Sosyal yardımlarımızın yelpazesini genişletiyoruz. Sporcularımızın, uluslararası müsabakalarda gösterdiğ ibaşarılar hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların kalıcı olması için eğitim ve teşvik programlarına kadar her alanda çok önemli faaliyetler sürdürüyoruz."

DİSK 5200 LİRA TALEP ETTİ!

DİSK, net asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada "TL’nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret dolar cinsinden son 15 yılın en düşük düzeyine gerilemiştir. Böylece Türkiye işgücü maliyeti açısından tekrar bir 'ucuz emek cenneti' haline gelmiştir. Asgari ücret ülkemizde ücretlerin alt sınırı olmaktan çıkmış ve son yıllarda giderek ortalama ücret haline gelmeye başlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.