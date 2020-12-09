2021 asgari ücrete ilişkin heyecan dorukta. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son gelişmeleri bir araya getirdik. Peki 2021 yılında büyük bir merakla beklenen asgari ücret ne kadar olacak ve karar ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantının başkanlığını ve açılış konuşmasını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Tespit edilecek yeni asgari ücretin, çalışma hayatının tüm taraflarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, şunları söyledi:

"Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise "2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzun II. Toplantısı TİSK ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, III. Toplantı ise Türk-İş ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Sürecin çalışanlarımız, işverenlerimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirecek komisyonda işçi, işveren ve devlet adına 5’er üye görev yapıyor. İşçileri en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonu olarak TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Kararların oy çokluğu ile alındığı komisyon, ay içinde yapacağı dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti ilan edecek.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2020 Asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.



SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTTI?

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında yüzde 26.1, 2020 yılında da yüzde 15 oranında artırıldı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018’de yüzde 20.30, 2019 yılında da yüzde 11.84 oranında arttı. Asgari ücret, 2017 yılı hariç diğer yıllarda bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artırıldı.

TİSK: SGK İŞVEREN DESTEĞİ YÜZDE 5'TEN YÜZDE 6'YA YÜKSELTİLSİN

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır." dedi. Son 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam etmesini isteyen Koç '' Yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası işveren payının 2021 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin bu seviyelere çekilmesini istirham ediyoruz." diye konuştu.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücret tahminlerini derledi. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2020 yılı enflasyon rakamı yüzde 12.1 olarak tahmin edildi. Son yıllardaki artışlar dikkate alındığında 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 12’den daha yüksek bir oranda artırılması beklenebilir. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB’un toplantısında dile getirdiği “acı reçete” sözlerini de dikkate almak gerekir. Acı reçetenin ücretleri kapsayıp kapsamadığı, asgari ücret görüşmeleri ile belli olacak.

Net asgari ücret yüzde 12 artış yapıldığında 2 bin 603 TL, yüzde 15 artış yapıldığında ise 2 bin 673 TL’ye yükselecek.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: OVP’de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

ASGARİ ÜCRET NET ÜCRETİN İÇİNDE AGİ DE YER ALIYOR

Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması başladığından beri net asgari ücret bekar işçi için ödenen AGİ tutarı dahil edilerek açıklanıyor. 2020 yılında 2324.71 TL olan net asgari ücretin 220.73 TL’sini AGİ oluşturuyor. Bekar asgari ücretli çalışandan 154.50 TL gelir vergisi, 22.34 TL damga vergisi olmak üzere ayda 176.84 TL vergi alınıyor.

Brüt 2943 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 458 TL’ye ulaşıyor.

TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ geçen yıl yaptıkları ortak açıklamada, asgari ücretin AGİ hariç ve net olarak açıklanmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının da vergiden muaf tutulmasını talep etti.