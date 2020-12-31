Asgari ücret zammı ne kadar oldu? 2021 asgari ücret maaş zammı ile ilgili detaylar en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz gün 2021'de geçerli olacak asgari ücret zammı açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU 2021?
2021 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk"Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.
"KASIM AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 14.03 GERÇEKLEŞTİ"
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücretini brüt 3577.50 TL, net 2825.90 TL olarak açıkladı. Selçuk, geçen yıla göre net asgari ücretin 500 TL arttığını, bunun yüzde 21.56 oranında artış anlamına geldiğini söyledi.
"SÖZÜMÜZÜ BİR KERE DAHA TUTMUŞ OLDUK"
Kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 14,03 gerçekleştiğine dikkat çeken Selçuk, “Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk” dedi. Selçuk, aylık 2.825.90 TL’lik net asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli olduğunu vurgulayarak, 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücretin ise 3.013.72 TL olacağını belirtti.
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