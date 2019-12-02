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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

Şu anda net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanan asgari ücret artışı için ilk teklif Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan gelirken, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti.

TİSK yönetimi ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur." ifadeleri kullanıldı.