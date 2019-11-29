SON DAKİKA!

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını pazartesi günü saat 14:00'te yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplanacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten gelmiş, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti.