Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu! Gündem Haberleri

Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ile 1 Aralık'ta bir araya geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akyol Perşembe günü bir araya gelecek

Giriş: 28.11.2022 - 22:57 | Güncelleme: ABONE OL
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu! Gündem Haberleri
Asgari ücret için ilk toplantı
0:00 / 0:00

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette yapılacak artışla ilgili olarak görüşmelerde takvimin belirlenmesi için ilk toplantı 1 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

1 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için önümüzdeki Perşembe günü (1 Aralık 2202) TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.