Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu! Gündem Haberleri

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette yapılacak artışla ilgili olarak görüşmelerde takvimin belirlenmesi için ilk toplantı 1 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

1 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için önümüzdeki Perşembe günü (1 Aralık 2202) TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek

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