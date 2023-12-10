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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Asgari ücret için geri sayım - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücret için geri sayım

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:56 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:56
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        Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

        İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

        TARAFLAR VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIK

        Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

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        Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

        Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

        İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        NET 11 BİN 402 LİRA

        Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

        Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

        Asgari ücrette son 10 yıldaki değişim, şöyle oldu:

        YILLAR NET (TL) BRÜT (TL) İŞVERENE MALİYET (TL)
        2014 (1 Ocak-30 Haziran) 846 1.071 1.247,72
        2014 (1 Temmuz-31 Aralık) 891,03 1.134 1.332,45
        2015 (1 Ocak-30 Haziran) 949,07 1.201,50 1.411,76
        2015 (1 Temmuz-31 Aralık) 1.000,54 1.273,50 1.496,36
        2016 1.300,99 1.647 1.935,23
        2017 1.404,06 1.777,50 2.088,56
        2018 1.603,12 2.029,50 2.384,66
        2019 2.020,90 2.558,40 3.006,12
        2020 2.324,71 2.943 3.458,03
        2021 2.825,90 3.577,50 4.203,56
        2022 (1 Ocak-30 Haziran) 4.253,40 5.004 5.879,70
        2022 (1 Temmuz-31 Aralık) 5.500,35 6.471 7.603,43
        2023 (1 Ocak-30 Haziran) 8.506,80 10.008 11.759,40
        2023 (1 Temmuz-31 Aralık) 11,402.32 13,414.50 15,762.04
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