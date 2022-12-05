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Asgari ücret enflasyon hesabı: 2023 Kasım enflasyon oranı ile asgari ücret 9 bin mi 8 bin 350 lira mı olacak?

Asgari ücret enflasyon hesabı: İki formül önde! Asgari ücrette 8 bin 350 tahmini

Asgari ücret enflasyon hesaplaması Kasım ayı enflasyon oranı açıklandığında şekillenecek. Bu hafta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisiyle asgari ücret enflasyon hesaplaması da netleşmiş olacak. Asgari ücret enflasyon hesaplamalarına göre 8 bin 350 lira ile 9 bin lira ihtimali masada duruyor. İşte asgari ücret zammı için öne çıkan senaryolar.

Giriş: 05.12.2022 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret enflasyon hesabı ile asgari ücret 8 bin lira mı oluyor? Milyonlarca çalışan yeni maaşını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anketinde 8 bin lira beklentisi ön plana çıktı. Öte yandan asgari ücret için masada iki farklı enflasyon hesabı bulunuyor. 

     

  • Hatırlanacağı gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Çalışanlar emin olsunlar. Onları enflasyona ezdirmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında ise iki formül öne çıktı. Asgari ücretin yıllık enflasyona göre belirlenmesi ve asgari ücretin Temmuz ayı itibariyle Aralık ayına kadar geçen süredeki 5 aylık süredeki artış oranına göre zamlanması... İşte bu iki formüle göre 2023 asgari ücret eflasyon hesaplamları...

     

  • İLK FORMÜL

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 ile 65 arasında... Tavan beklentisinden hesaplama yapılacak olursa asgari ücet 9 bin liraya yükselmiş olacak.

     

     

  • İKİNCİ FORMÜL 

     

    Temmuz ayına göre artış hesaplandığında ise asgari ücrette oralama yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Bu senaryoda ise asgari ücret 8 bin liraya yükselmiş oluyor. İkinci formüldeki rtış oranı bugün Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

     

  • KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım ayı enflasyon oranı bugün yani 5 Aralık Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

     

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