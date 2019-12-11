Çalışanların merakla beklediği asgari ücret destek tutarı belli oldu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ücret destek tutarı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böyelilikle çalışanların sıklıkla sorduğu; 2018 asgari ücret destek tutarı ne kadar oldu? sorusu da cevabını bulmuş oldu.

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre 2019 yılında özel sektörde istihdam sağlayanlara verilecek olan asgari ücret destek tutarı belli oldu. 2020 asgari ücret destek tutarı Ocak ayında belli olacak.

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için ortalama sigortalı sayısı;

500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL (aylık 150 TL),

500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL (aylık 100,8 TL)

ASGARİ ÜCRET DESTEK SORGULAMA

Örneğin, kazançları 2018/Şubat ayında 102 TL (aylık ücreti 3.060 TL) ve altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün, 2019/Şubat ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün sayısının 5,00 TL (ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük tutar) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (120 x 5,00 = 600,00-TL) ilgili işveren açısından 2019/Şubat ayı için yararlanılacak azami destek tutarı olacaktır.

SGK'DAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Önceki yıllarda, asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için işçi sayısının bir önceki yılın aynı ayında çalıştırılan işçi sayısından az olmaması gerekiyordu. Kanun çıkartılırken, bu konuda mükelleflere kolaylık sağlandı. Destekten yararlanabilmek için bu yıl bildirilecek işçi sayısının, geçen yılın en düşük işçi bildirilen aydaki rakamdan düşük olmaması yeterli sayılacak. Eski uygulama devam etseydi, bu yıl nisan ayında 9, geçen yılın aynı ayında 10 işçi çalıştıran işveren destekten yararlanamayacaktı. Yeni uygulamada, geçen yıl herhangi bir ayda 8 işçi çalıştırmış olan aynı işverenin nisan ayındaki işçi sayısı geçen yılın altında olsa bile destekten yararlanmaya devam edecek.

PRİM BORCU OLANA DA DESTEK VERİLECEK

Genelgede, kanunda yer almayan bir başka kolaylığa daha yer verilerek, yıllardır devam eden önemli bir kuralda esneklik sağlandı. Önceki yıllarda, prim indirimi ve teşvikler ile asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için prim borcunun bulunmaması şartı aranıyordu.

Genelgede, prim borcu bulunan şirketlerin asgari ücret desteğinden yararlanması konusunda eski ve yeni şirket ayrımına gidildi. Buna göre, 2019 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak asgari ücret desteğinde işverenler SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanabilecekler. Asgari ücret desteği için aylık prim ve hizmet belgesinden ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olması şartı da aranmayacak. Örneğin, 23 Mayıs 2019 tarihinde nisan ayının beyannamesini veren mükellefin ocak ve şubat aylarına ilişkin yasal süresi geçmiş prim borcu bulunsa dahi, destekten yararlanması mümkün olacak.

BORCU BULUNAN YENİ ŞİRKETLER YARARLANAMAYACAK

2019 yılında tescil edilmiş veya edilecek işyerleri ile 2018 yılından önce kurulmuş fakat geçen yıl hiç işçi çalıştırmamış işyerlerinin cari dönem ya da geçmiş yıllara ilişkin prim borcu bulunması halinde asgari ücret desteği verilmeyecek. Bunların, geçmiş borçları kapatması veya taksite bağlamaları halinde, asgari ücret desteği verilmeye başlanacak.

Kaçak işçi çalıştıran, işçisinin ücretini bordroda düşük gösterdiği tespit edilen işverenler ise asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Destek aldıktan sonra kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilenler, faiziyle birlikte iade etmek zorunda kalacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak haller ise aşağıdaki gibidir:

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile (4/a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması,

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermemesi,

Sigorta primlerini yasal süresinde ödememesi,

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,

Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması.

GÜNDELİKÇİ ÇALIŞTIRANLAR NASIL YARARLANACAK?

Asgari ücret desteğinden, ev hizmetlerinde gündelikçi, çocuk ve hasta bakıcısı çalıştıranlar da yararlanabiliyor. Geçmiş dönem prim borcu bakımından, ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar da eski ve yeni ayrımına tabi tutulacak. Buna göre, ilk defa 1 Ocak 2019 ve sonrasında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde gündelikçi ya da bakıcı çalıştıran işverenlerin, vadesi geçmiş borcunun bulunmaması ve cari ay prim borçlarını ödeme zorunluluğu aranacak. 2019 öncesinde de ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerde ise prim borcu bulunup bulunmadığına bakılmayacak.