2020 yılında devlet tarafından verilecek asgari ücret destek tutarı işverenler tarafından araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2020 YILI MİKTARI

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret destek rakamları şu şekilde oldu:

Hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, yeni yılda ayrım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı boyunca yaptığı uzun müzakerelerin ardından Aralık ayının son günlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 asgari ücret zam oranını açıklamıştı. Bakan Selçuk, 2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL olduğunu bildirdi. Böylece net asgari ücret yüzde 15.03 artırılmış oldu.