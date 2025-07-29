Asgari ücret ara zammı son durum: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrette ara zam tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammına ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?" sorularını beraberinde getirdi. Asgari ücret bilindiği gibi genel olarak yılda bir kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı üzere 2022 ve 2023 yıllarında enflasyon verileri dikkate alınarak asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmıştı. İşte Temmuz 2025 asgari ücret ara zammına ilişkin yapılan açıklamalar...
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Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Temmuz ayında son günlere girilirken, asgari ücrette ara zam için gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği gibi son olarak ocak ayında, asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?" İşte asgari ücret zammında son durum...
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET