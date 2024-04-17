Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2024 Temmuz net ve brüt asgari ücret zammı gelecek mi?
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere iki kez asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu sene için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon verisi göz önünde bulundurularak zamlı maaşlar hesaplanıyor. Peki 2024 Asgari ücrete ara zam olacak mı?
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Asgari ücrete ara zam olacak mı sorusunun yanıtına ilişkin Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi. Her sene sonunda belirlenen asgari ücret, 2024 yılında yüzde 49 oranında artırıldı; emekli maaşlarına da yüzde 49,25 olmak üzere zam yapılmıştı. Peki Asgari ücret ara zam olacak mı? 2024 Temmuz net ve brüt asgari ücret zammı gelecek mi, ne zaman açıklanacak?
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
Son dakika haberi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok" dedi. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak, süreç şu anda öyle devam ediyor" cevabını verdi.
Bakan Işıkhan enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.
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2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari Ücret 2024 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.
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Asgari ücret zammı belirlenirken çalışanların temel gereksinimleri göz önünde bulundurulur. Bunlar arasında konut, gıda, ulaşım ve sağlık harcamaları ön plana çıkar. Maaş düzenlemesinde en temel ihtiyaçlara odaklanılarak söz konusu masrafların güncel fiyatları dikkate alınır. Sigortalı çalışanların alabileceği bu en düşük maaş tutarı, yasal belgelere dayandırılarak belirlenir.
ASGARİ GEÇIM İNDIRIMI (AGİ) KALDIRILDI MI?
Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ, yasal olarak çalışan kişilerin tabi tutulduğu vergilendirmeye yapılan indirimdir. Çalışması sonucu aldığı maaş vergilendirilen bir işçi, bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre Asgari Geçim İndirimi’nden yararlanabilir. Söz konusu indirim için 2007 yılından beri işverenlere devlet tarafından ödeme yapılmaktadır. Bu işlem sonucu işverenin de gelir vergisine indirim uygulanır. AGİ, 7349 Sayılı Kanunu’nun 3. Maddesi gereği Ocak 2022’den itibaren asgari maaş ödemeleri için yürürlükten kaldırılmıştır.
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