Asgari ücret 2020 zam oranı ne zaman belli olacak? sorusu 2020 yılına sayılı gün kala gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında işçi ve işveren temsilcilerinin uzun görüşmelerinin ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret zammı belirlenecek. Komisyon yapacağı 4. toplantı ile 2020 asgari ücret zam oranını belirleyecek. İşte 2020 asgari ücret ile ilgili tüm ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Komisyon ilk toplantısını 2 Aralık'ta ikinci toplantısını da 10 Aralık'ta yapmıştı. Komisyon 3. toplantıyı da 17 Aralık'ta yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kamuoyunu duyurulmuş bir takvimi yok. Ancak bu hafta içerisinde Komisyonun 4. toplantıyı yaparak 2020 asgari ücret zammını belirlemesi bekleniyor.

İBRAHİM KALIN: "ASGARİ ÜCRETTE ORTAK NOKTA BULUNACAK"

İbrahim Kalın, bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Asgari ücret konusu gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Diğer tarafların da değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da değerlendirilmesi olacak. Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi. Erdoğan “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” dedi.

SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET TALEBİ BELLİ OLDU

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, "2 bin 578 TL'den geri adım atmayacağız" denildi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. Irgat "Türk-İş’in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin üçüncü toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunduğu asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını da değerlendiren Irgat "TÜİK'in rakamı kendi hesabıyla çelişmektedir" dedi.

TÜİK'E GÖRE EN FAZLA 2.331 TL

TİSK’in ev sahipliğindeki üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaştı. TÜİK'e göre, bir işçinin aylık gıda harcama tutarı hafif iş kolu için 1.940, orta iş kolu için 2.086 ağır iş kolu içinse 2.331 TL olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, asgari ücret artışıyla ilgili yüzde 15’ten başlayarak yüzde 27’ye kadar giden artış beklentileri bulunuyor. Asgari ücret artışının ne olacağı sadece çalışanları değil, devleti de yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretteki her 100 liralık artışın 67 lirası işçinin cebine, 33 lirası da devletin kasasına giriyor. Farklı senaryolara göre, asgari ücretteki artıştan işçi ve devletin kazancı şöyle:

YÜZDE 15 ARTARSA: Asgari ücret yüzde 15 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 303 lira artarak 2 bin 324 lira olacak. Buna karşılık sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 148 lira artarak 985 liradan bin 133 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 451 lira artarak 3.006 TL’den 3.457 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 20 ARTARSA:Bu senaryoda ocak ayından itibaren işçinin cebine girecek net ücret 404 lira artarak 2 bin 425 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 197 lira artarak bin 182 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 601 lira artarak 3.607 liraya ulaşacak.

YÜZDE 25 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 25 oranında artması halinde işçinin cebine girecek para 505 lira artacak ve net asgari ücret 2.526 lira olacak. Buna karşılık devletin kasasına girecek para 246 lira artışla bin 231 liraya çıkacak. Asgari ücretin işverene maliyeti de 751 lira artışla 3.767 liraya ulaşacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE OLACAK? (AGİ)

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu. En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.