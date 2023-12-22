"ŞU ANDA BİR SONUÇ YOK"

Toplantının Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında gerçekleştiğini belirten Ağar, şu bilgileri paylaştı:

"Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bugünkü toplantıda, TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve işverenlerin görüşleri alındı. Heyetimizdeki 4 işçi arkadaşımız geçim şartlarını anlattı. Dolayısıyla şu anda bir sonuç yok. Ancak görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaşıktık. Kısa zamanda bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Ama ortada rakam olmadığı için bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok."