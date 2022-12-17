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Asgari ücret 3. toplantı tarihi açıklandı! 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu! 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi belli oldu. Asgari ücrette 2. toplantısı geçtiğimiz günlerde işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda rakam konuşulmadığı belirtildi. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ile 2023 asgari ücret zammının belli olacağı tarih...

Giriş: 17.12.2022 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tüm Türkiye'nin gözü asgari ücret 3. toplantı tarihine çevrildi. Tüm çalışanları yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı. 2023 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, "Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak?" İşte asgari ücret 3. toplantı tarihi...

  • ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

    2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

     

  • 2. TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

    ''ASGARİ ÜCRETE DESTEK TALEBİMİZİ YİNELEDİK''

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

    VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

     

  • NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

     

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