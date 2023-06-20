Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ 2023 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 19 Haziran'da gerçekleştirildi. TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ekonomik verileri paylaştığı toplantının ardından gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı tarihine çevrildi. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için belirlenen rakamın bu hafta açıklanacağına dikkat çekti. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 23. toplantı tarihi ve saatine ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş: 20.06.2023 - 00:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / İHA

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi araştırmaları hız kazandı. 13 Haziran'da gerçekleştirilen asgari ücret toplantısının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran'da yeniden bir araya geldi. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve  hükümet, işverenler (TİSK), işçi kesimi (TÜRK-İŞ) olmak üzere 3 kesimi bir araya getiren toplantının ardından gözler "Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihine ilişkin merak edilenler...

  • İKİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için 19 Haziran saat 10.00'da bir araya geldi. 

  • TÜRK-İŞ VE TÜSK BİR ARAYA GELDİ

    Yaklaşık 2 buçuk süren toplantıda, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) heyetleri yer aldı. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya TÜRK-İŞ heyetine TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

  • "RAKAMDA BİR YERE GELİNMEDİ"

    Asgari ücret görüşmeleri çerçevesinde henüz bir rakam konuşulmadığını da sözlerine ekleyen Ağar, “Henüz işveren tarafından veya hükümet tarafından henüz bir rakam ortaya konulmadı. Biz de bir rakam belirtmedik fakat genelde kafalarda bir rakam vardır. Şu anda netleşmediği için bu rakamları burada söylemek doğru olmaz. Bu hafta Asgari ücret Tespit Komisyonunun, siyasi iktidarın işçi ve ve işveren taraflarını bir mutakabat oluşturmasını bekliyoruz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa eğer geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhimizi ortaya koyarız. Ancak son yıllarda genelde mutabakat sağlanarak asgari ücret komisyonu bu kararı alıyor. Bizim gönlümüz de elbette 3 tarafın da aynı aynı düşünce içerisinde olmasından yana” dedi.

  • "KOMİSYON ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANACAK"

    Asgari ücretin dışında çalışma hayatıyla ilgili görüşlerimizi sunduk. Dolayısıyla Asgari ücret tesit komisyonu olarak rakamda bir yere gelinmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Saat ve gün tam olarak belli değil ama her an, yarın veya bu hafta içerisinde bir sonuca gitmek için üçüncü bir defa komisyon olarak bir araya gelip görüşmelerimize devam edeceğiz. Nihai konuları o zaman sizlere tekrar aktaracağız“ ifadelerini kullandı.

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gerçekleşen ikinci toplantı çerçevesinde Çalışma Bakanlığı asgari ücret için sene başından beri yaptığı çalışmaları komisyona aktardı. Öte yandan Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları pazarlık görüşmelerine çerçevesinde toplantıya sundu.

     

    Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağar, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu günlerdir çalışmalarını sürdürmekte. 19 Haziran’da da saat 10.00’dan itibaren bu saate kadar Asgari ücret tespit komisyonu işveren tarafı hükümet tarafı, işveren tarafı ve işçi tarafı olarak bir araya geldik. Uzun uzun tartışmalar ve görüşmeler yaptık. 

  • "RAKAMLAR BU HAFTA BELLİ OLACAK"

    Rakamların bu hafta içinde belli olacağını da belirten Ağar, kamuoyunda asgari ücretin 500 dolar olacağına dair haberlere ilişkin Türk Lirası üzerinden görüştüklerini belirterek, “Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre insanlarımızın alım gücünün bir nebze de artmasının istediğimizden dolayı; tabii asgari ücret geçim ücreti değil. Asgari ücret, bir işçinin o ücretten aşağıda bir rakamda çalıştırılmayacağı anlamına gelir. Bu bir geçim ücreti değildir. Dolar üzerinden değil günün şartlarına göre rakamlar ne ise onun üzerine konuşulacak ve bunun üzerinden pazarlık yapılacak. Bundan önceki Bakanımız sayın Vedat Bilgin, 500 dolar rakamını telaffuz etti. O günlerin şartlarında bundan aşağı olmaması lazım demişti. Vedat Bey ile de elbette bunlar görüşüldü konuşuldı. Biz günün şartlarına göre insanların alım gücünün biraz daha artması için temmuz ayında başlayacak olan asgari ücret ara zammı görüşmelere devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.