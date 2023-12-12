Kritik toplantı geride kaldı! 2024 Ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan son Kabine Toplantısının ardından asgari ücrette tek zam dönemine işaret etti. Bilindiği gibi asgari ücrete yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden şekillenecek. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son durum...
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Emekli ve memur zamları ile asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanları ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamaları ile gözler kritik toplantı sonrasında "2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri hakkında merak edilenler...
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ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BAŞLADI!
Asgari ücret maratonu başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından duyurulan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı 11 Aralık itibarıyla gerçekleştirildi.
Hedeflerinin yeni yılda asgari ücreti sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla belirlemek olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda paydaşlarımız ile görüşerek ilk toplantımızı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te yapmaya karar verdik. Çalışanlarımızı ve çalışma barışını korumak her daim en önemli görevimiz oldu. Önümüzdeki dönemde, enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı korumaktayız."
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ARALIK AYINDA 4 KEZ TOPLANACAK!
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;
"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."
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"TEK ZAM OLACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.
TÜM ÜCRETLERİ ARTIRICI BİR ETKİYE SAHİP
Yaklaşık 17 milyon çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde (komşu) ücret alanlar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor.
Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.
Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.
Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKININ YÜZDE 37,8 OLMASI BEKLENİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek. OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.
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2024 OCAK'TA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç Habertürk TV ekranlarında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. Kıvanç asgari ücret zammı tahminlerine ilişkin; "Bu yıl beklenti yüzde 50'ye yakın olacak gibi tahmin ediyorum. Yüzde 40-50 arasında yoğunlaşacak pazarlık ve yüzde 50'ye yakın bir asgari ücret zammı olacak gibi görülüyor.
Çünkü yüzde 50 oranında artış yapıldığı zaman 17.100 lira gibi bir rakama tekabül ediliyor. Yüzde 45 oranında zam yapıldığı zaman 16.500 yüzde 40 oranında arış yapıldığı takdirde ise 15.960 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani asgari ücret zammının 16 bin ile 17 bin lira arasında yoğunlaşacak gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.