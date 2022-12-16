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Asgari ücret 2023 tahmini | Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zammı belli oluyor! İşte Ocak 2023 zam tahminleri

Asgari ücret zammı komisyon toplantılarıyla belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 14 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından asgari ücret zammı son dakika açıklaması yapıldı. Yeni yıla kısa sayılı gün kalmasıyla asgari ücret zammı tahmini yapılmaya başlandı. İşte Ocak 2023 asgari ücret ile ilgili detaylar...

Giriş: 16.12.2022 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammı için heyecan dorukta. Son olarak 14 Aralık günü gerçekleştirilen 2. toplantının ardından Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıda herhangi bir rakamın konuşulmadığını belirtti. Gerçekleştirlecek 4. Asgari Ücret Komisyonu Toplantısının ardından nihai bir sonuca ulaşılacak. İşte 2023 Ocak yeni asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

  • ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

    Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi. 

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2. TOPLANTISI TAMAMLANDI

    Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. Kavlak "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. Herhangi bir rakam konuşulmadı." dedi.

  • "İŞVEREN DESTEĞİ TALEBİMİZİ YENİLEDİK"

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

    VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

    Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta yapmıştı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi. Bilgin EYT'de kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. ''Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz'' dedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

    Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz.

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