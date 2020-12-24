Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili bugün gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Asgari ücret 2021 ne kadar olur?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti'nin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin, 'Gönlünüzden geçen nedir?' sorusuna "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinde cevap verdi.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLUR?

Brüt asgari ücretten yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi işçi payı, yüzde 1 oranında işsizlik fonu primi işçi payı ile yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında da damga vergisi kesiliyor. İşverenden ise ayrıca brüt ücretin yüzde 15.5’i oranında sosyal güvenlik primi işveren payı ile yüzde 2 oranında işsizlik fonu primi işveren payı alınıyor.

Olası artış oranlarına göre işverenin cebinden çıkacak paradan işçinin cebine ve devletin kasasına girecek para şöyle:

YÜZDE 12 ARTARSA: Asgari ücret yüzde 12 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 279 TL artarak 2.603 TL olacak. Buna karşılık sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 136 lira artarak bin 133 liradan bin 269 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 415 lira artarak 3.458 TL’den 3.873 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 15 ARTARSA: Bu durumda işçinin cebine giren net ücret ocak ayından itibaren 349 lira artarak 2 bin 673 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 170 lira artarak bin 303 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 519 lira artarak 3.977 liraya ulaşacak.

YÜZDE 17 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 17 artması durumunda işçinin cebine girecek para 395 lira artarak 2 bin 720 lira olacak. Devletin kasasına giren para ise 193 lira artarak bin 326 liraya yükselecek. İşverenin cebinden çıkan para ise 589 lira artışla 4 bin 46 liraya çıkacak.

YÜZDE 20 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 20 oranında artması halinde işçinin cebine girecek para 465 lira artacak ve net asgari ücret 2.790 lira olacak. Buna karşılık devletin kasasına girecek para 227 lira artışla bin 360 liraya yükselecek. Asgari ücretin işverene maliyeti de 692 lira artışla 4.150 liraya ulaşacak.