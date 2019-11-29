Asgari ücret 2020 ne kadar olacak?

2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. CHP heyetinin Türk-İş’i ziyareti sırasında konuşan Atalay, nihai rakamı Hak-İş ve DİSK ile görüştükten sonra belirleyeceklerini vurguladı.

İLK TOPLANTI 2ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında da yüzde 26.1 oranında artırıldı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018 yılında da yüzde 20.30 oranında arttı.

2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP),fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler arasında “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacağı, böylece enflasyonda atalet etkisinin sınırlandırılacağı” belirtildi.

YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12, 2020 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 8.5 olarak açıklandı. YEP’teki ifadeden, asgari ücret belirlenirken ille de 2020 yılı enflasyon hedefinin dikkate alınacağı sonucuna varmak doğru olmamakla birlikte, akla böyle bir olasılığı getirdiğini söylemek mümkün.

2020 yılında memur maaşlarına yüzde 4+4 oranında artış yapılacak. Kamuda çalışan işçilerin ücretlerine ise 2019 yılında yüzde 8+4, 2020 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılacak.

Bu yılın ikinci yarısında yüzde 5’i; gelecek yılın ilk yarısında da yüzde 4’ü aşan enflasyon farkı memur maaşlarına ayrıca yansıtılacak. Benzer uygulama kamudaki işçiler için de söz konusu. Onlarda da toplu sözleşme ile belirlenen zam oranları enflasyonun altında kalırsa aradaki fark ücretlere yansıtılacak.

Asgari ücret ise komisyonda belirleniyor ve yıl içinde enflasyon kaç olursa olsun asgari ücretle çalışanlara enflasyon farkı yansıtılmıyor.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Milyonlarca kişi asgari ücretin 2020 yılında kaç lira olacağını merak ediyor. Bu sorunun cevabı komisyon çalışmalarının sonunda belli olacak.

Ancak, çeşitli varsayımlara göre hesaplama yapmak mümkün. YEP’eki 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 2 bin 776 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 193 TL’ye çıkar.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 263 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 223 TL’ye çıkar.

Yüzde 15 oranında artırıldığı takdirde ise brüt asgari ücret 2 bin 942 TL, net asgari ücret de 2 bin 324 TL olur.

ASGARİ ÜCRET SON 5 YILDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı’nda, kamu işçileri, memurlar ve asgari ücretle çalışanların net ele geçen ücretlerinin enflasyon karşısındaki durumuna yer verildi. Üç grup içinde enflasyon karşısında en iyi performansın asgari ücrette olduğu görülüyor.

Programa göre, enflasyon bu yıl öngörüldüğü gibi yüzde 12 olursa 2014 yılına göre bu yıl sonu itibarıyla enflasyondan arındırılmış net reel ücret kamu işçilerinde yüzde 10.6, memurlarda yüzde 7.30, asgari ücrette ise yüzde 34.7 oranında artmış olacak.