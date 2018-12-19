Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 3. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda asgari ücret pazarlıklarında somut rakamların konuşulması için önemli bir veri olarak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşılması bekleniyor. Bu rakam, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olacak. Peki işçi kesimi tarafından sık sık dile getirilen "net 2 bin lira asgari ücret" önerisine işveren kesimi ne diyor? Asgari ücret zammına dair detaylar haberimizde.

TİSK'TEN "ASGARİ ÜCRET 2 BİN LİRA OLSUN" TALEBİNE YANIT

Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması yönündeki taleplere de değinen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.

Fiyatlama davranışlarının Yeni Ekonomik Program'da belirtildiği gibi hedef enflasyon oranında yapılmasının enflasyon ile mücadelede bir tutarlılık göstergesi olduğunu dile getiren Kudret Önen, şunları kaydetti:

"İşverenler olarak hedefimiz; rekabet kurallarının hızla sertleştiği dünyada, ülkemizin değişime ayak uydurmasını ve küresel yarışta verimliliğini artırarak, rekabet gücünün korumasını sağlamaktır. 2019 yılı için belirlenecek asgari ücret de bu hedefin önemli bir parçasıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde, ülkenin ekonomik durumu, işletmelere olan etkisi ve ülkemizin rekabet gücü dikkate alınmalıdır. Ayrıca mevcut çalışanların yanı sıra iş aramakta olan işsizlerimizin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz."

TÜRK - İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmakla birlikte 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin bilgileri ve düşünceleri ayrı ayrı toplanacak. Komisyon son toplantısı yine Bakanlıkta yapılacak. Bakanlığın belirlemiş olduğu en az 10 üye ile oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların sonuçları ile belirleniyor.