Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere devam ediyor. İşçi sınıfını temsil eden Türk-iş ve çalışan kesimini temsil eden TİSK'ten yeni açıklamalar geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, yeni yılda asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması taleplerinin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşündüklerini söyledi.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde yapıldı.İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin rakamlar TÜİK tarafından komisyonla paylaşıldı. TÜİK'in raporuna göre, bir işçinin aylık geçim ücreti 2 bin 213 TL. Geçen yıl TÜİK'in asgari geçim ücreti 1.893 TL seviyesindeydi. Net asgari ücret ise 1.603 TL olmuştu

Peki; asgrai ücret ne kadar olacak? İşte Asgari ücret 2019 ile ilgili tahmini rakamlar...

ASGARİ ÜCRET 2019 TAHMİNİ ZAM ORANI

Asgari ücret 2019 zam pazarlıkları enflasyon tahminleri çevresinde gerçekleşiyor. Bu nedenle iki ihtimal öne çıkıyor. Bu ihtimallerden biri yüzde 20, diğeri ise yüzde 25 zam senaryosu... Ancak yapılacak zam bu rakamların altında veya üzerinde de olabilir. Her ne kadar kesinlik kazanmasa da tahmini asgari ücret 2019 zam miktarı bu yüzdeler üzerinden belirleniyor.

İşte Asgari ücret 2019 tahmini zam oranları:

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON MU, HEDEF ENFLASYON MU?



Asgari ücret tespitinde en büyük tartışma, artış oranı belirlenirken gerçekleşen enflasyonun mu, yoksa hedef enflasyonun mu dikkate alınacağı konusunda yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını yüzde 25.24 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23.5, 2019 yılı tahmini ise yüzde 15.2 oldu.



Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ise 2018 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20.8, 2019 hedefi ise yüzde 15.9 olarak belirlendi.

2008-2018 yılları arasındaki son on yıllık dönemde asgari ücrette, 2009 yılı hariç genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Asgari ücretin, 2018 yılında gerçekleşmesi beklenen enflasyon dikkate alınırsa yüzde 20-25 aralığında, 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa yüzde 20’nin altında artırılması söz konusu olabilir.