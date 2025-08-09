Habertürk
        ASFCMP'den küresel altın akışı uyarısı

        ASFCMP'den küresel altın akışı uyarısı

        İsviçre Değerli Metaller Birliği (ASFCMP), iki tür külçe altının ithalatının ABD'nin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri kapsamında olmasının fiziki altının uluslararası akışını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 11:39 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:39
        ASFCMP'den küresel altın akışı uyarısı
        ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun internet sayfasında yer alan belgelerin, iki tür külçe altının ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında yer aldığını ve bu ürünlere gümrük vergisi uygulandığını ortaya koyması endişelere neden oldu.

        ASFCMP'den yapılan açıklamada, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun 1 kilogram ve 100 ons külçe altının uluslararası ticaret sistemindeki sınıflandırma koduna ilişkin açıklaması doğrultusunda karşılıklı tarifelerin muafiyet listesinde yer almadığı belirtildi.

        Açıklamada, bu durumun fiziki altının uluslararası akışını olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyulduğu vurgulandı.

        ASFCMP'nin İsviçre makamları, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA), Dünya Altın Konseyi (WGC) ve önemli ABD kuruluşları da dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla aktif iletişim halinde olduğu belirtilen açıklamada, ABD pazarının İsviçre değerli metaller endüstrisi için önemli olduğu ancak bu endüstrinin dünya genelinde faaliyet gösterdiği ve tek bir pazara bağımlı olmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Bu döküm altın ürünlerine tarife uygulanması, bunların ABD'ye ihraç edilmesini ekonomik olarak imkansız hale getiriyor, böylece altın ihracatından doğabilecek gelecekteki ticaret açığını ortadan kaldırıyor." ifadeleri kullanıldı.

        ASFCMP açıklamasında, söz konusu altın ürünlerine yönelik tarife uygulanmasının, bunların ABD'ye ihracını ekonomik olarak sürdürülemez hale getirdiği aktarıldı.

