ASFAT ve MKE'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış

AA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon lira, MKE tarafından ise 3 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira bağış yapılmıştır." ifadesine yer verildi.