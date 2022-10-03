Asfalt şantiyesinde patlama: 2 yaralı

DHA

Konya'da asfalt şantiyesindeki patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt şantiyesinde meydana geldi. İşçiler Mimar Sinan Rahatlık ve Ali Şen, siloların bulunduğu bölümde kaynak yaptığı sırada patlama oldu.

Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıkarken, 2 işçi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.