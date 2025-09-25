ASESLSAN 1 trilyon liralık değere ulaştı

Borsada, kısa ve orta vadedeki küresel risklerdeki azalma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimi patikasına bağlı olarak yükseliş devam ediyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlamasıyla risk iştahı artarken, yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif yansımaları izleniyor. Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecindeki olumlu seyir ve Fed'in faiz indirim döngüsüne tekrar başlaması, BIST 100 endeksindeki yükselişi destekledi. Bu süreçte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Ağustos'ta 11.605,30 puanla rekor kırdı.

Türkiye'nin dış politikada attığı etkili adımlar da yurt içi piyasalarda risk iştahını artırırken, bu durum yükselişleri destekledi.

İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN'nın bu süreçteki performansı dikkati çekti.

ASELSAN'ın hisse fiyatı yıla 72,50 liradan başladı. Takip eden aylarda yükseliş eğiliminde hareket eden hisse fiyatı bugün itibarıyla 220,80 liraya ulaştı. Böylece ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Savunma sanayisinde de benzer bir ayrışma yaşanıyor. Sadece silah üreten ya da konvansiyonel savunma ürünleri sunan şirketler değil, savunma teknolojisini geliştiren şirketler yatırımcılar nezdinde önem kazandı.

Küresel borsalarda da büyüme potansiyeli en yüksek firmalar, teknoloji tabanlı şirketlerden oluşuyor.

Son yıllarda dünya genelinde yatırımcı ilgisi, geleneksel üretim yapan sanayi şirketlerinden ziyade teknoloji geliştiren ve bunu yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilen şirketlere yöneldi.

ASELSAN, 2030 yılında dünya çapında savunma sanayisinin ilk 30 şirketi arasında yer almak için çalışıyor. Şirket, Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynarken, Borsa İstanbul'da da en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda bulunuyor.

ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol'un 2024'te açıkladığı aselsaneXt vizyonu çerçevesinde şirketin, 'alanında en iyi ürünleri yapma', 'oyun değiştirici teknolojileri geliştirme' ve 'ihracat odaklı büyüme' olmak üzere 3 ana hedefi bulunuyor.

ASELSAN da Türkiye'de bu dönüşümün en güçlü temsilcisi konumunda bulunuyor.

AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri, yapay zeka destekli sistemler gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan ASELSAN, birçok teknolojide dünyada yalnızca birkaç şirketin yapabildiği üretimlere imza atıyor.

Söz konusu üretimlere MURAD Radarı, ASELFLIR-600, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri ve Radarlar gibi ürünler örnek gösterilebilir.

AR-GE HARCAMALARI ARTIYOR

ASELSAN, daha fazla teknoloji üretmek ve teknolojik derinliğini ilerletmek için AR-GE harcamalarını her yıl artırıyor. Şirketin 2020 yılında 500 milyon dolar olan AR-GE harcaması 2024 yılında 1 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'nin en ileri teknoloji geliştiren kurumu ASELSAN, sadece bugünün değil, geleceğin güvenlik ihtiyaçlarını da karşılayabilecek altyapıyı inşa ediyor.

Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri 1,5 dolar, savunma sanayi sektörünün kilogram başına ihracat değeri 60 dolar iken ASELSAN'ın bazı ürünlerinde bu tutar 20 bin doları aşıyor. Bu, ASELSAN'ın teknolojik derinliğini göstermesi bakımından çarpıcı bir veri.