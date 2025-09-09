Asena Tuğal, yaza veda etti
Oyuncu Asena Tuğal, tatil sezonunu kapattı. Tuğal, paylaştığı pozlarla Bodrum'a veda ettiğini duyurdu
Asena Tuğal, tatil sezonunu noktaladı. Sezonu Bodrum'da sonlandıran oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.
Tuğal, denizde çekilen karelerine; "Bodrum’dan ayrılıyorum. Denizin tuzunu tenime, sohbetleri aklıma, hegemonya ile didiştiğimiz sahneleri kalbime kazıdım. Bodrum, tatilin, dostlukların, aşkın, felsefenin, dayanışmanın, özgürlüğün, umudun mekânı. Bil ki sana tutkum bitmez. Hadi eyvallah" mesajını yazdı.