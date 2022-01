"HER ŞEY KIZIM İÇİN!"

Demirbağ, bir başka takipçisinin "Ayrılık ile ilgili kızınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Her ne olursa olsun o konuda bir kısıtlama koymam. Her şey kızım için! Onun için en iyisi ne olacaksa onu yaparım her zaman. Karşı taraf hak etmese de...