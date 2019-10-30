30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şirketten yapılan açıklamaya göre, BIST'in endeks için iş birliği yaptığı Londra merkezli bağımsız araştırma kuruluşu, firmaların kurumsal yönetim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, etik ilkeler, insan hakları, istihdam uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri gibi önemli alanlarda yürüttükleri sürdürülebilir faaliyetleri inceliyor ve değerlendiriyor.
Böylece gün geçtikçe önemi artan ve hatta bazı kurumsal yatırımcılar nezdinde en önemli yatırım kriteri haline gelen sürdürülebilirlik konusunda başarılı şirketlere yatırım yapılmasını sağlayacak bir araç oluşturuluyor. Ayrıca şirketlerin bu konuda kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli göstergeler sunuluyor.
ASELSAN, endekse, başlatıldığı 2014 yılında dahil edilen 15 şirketten biri oldu. Şirket, bu yıl da 2018 boyunca endekse kriter teşkil eden alanlarda yürüttüğü ve iyileştirerek devam ettirdiği çalışmaları dolayısıyla endekse dahil edilen 56 şirket arasında yer aldı.
ASELSAN, CDP'DE PUANINI ARTIRDI
ASELSAN ayrıca dünyanın en prestijli ve en kapsamlı çevre girişimlerinden biri olarak bilinen Carbon Disclosure Project'e (CDP) de gönüllü olarak dahil olan Türkiye'deki tek savunma sanayisi şirketi konumunda bulunuyor.
Şirket, karbon salımı alanında geçen yıl boyunca yürüttüğü örnek faaliyetlerle hem küresel hem de ülke ortalamasının üstünde performans göstererek önceki yıl "B" olan puanını "A-" seviyesine yükseltti.
Dünya genelinde savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren lider firmalarla aynı puanı alan ASELSAN, Türkiye'de CDP alanında en yüksek puanı elde eden iki firmadan biri.
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