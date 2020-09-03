Savunma sanayii devi ASELSAN Ukrayna'da şirket kurdu.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'da pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek adına "ASELSAN Ukraine LLC." ünvanlı şirket 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle tescil edilmiştir."