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        Haberler Gündem Aselsan temettü ödemesi ne kadar? Aselsan temettü ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

        Aselsan temettü ödemesi ne kadar? Aselsan temettü ödemesi ne zaman?

        Savunma sanayii sektöründe hizmet veren Aselsan temettü ödemesi yapıyor. Aselsan, bu hafta içinde kar payı ödemesi yapacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Aselsan temettü ödemesi ne kadar? Aselsan temettü ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Borsa İstanbul BIST 100 ile Aselsan (ASELS) temettü ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:48
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        • 1

          Aselsan temettü ödeme tarihleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gerçekleşen genel kurul toplantısının ardından Aselsan temettü ödeme tarihlerini KAP'a bildirdi. Peki, "Aselsan temettü ödemesi ne kadar? Aselsan temettü ödemesi ne zaman?" İşte Aselsan temettü ödeme miktarı...

        • 2

          ASELSAN TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

          Aselsan da bu hafta içinde yatırımcılarına kar payı ödemesi yapacak şirketlerin arasında yer alıyor. Aselsan yatırımcılarına hisse başına net 0,0789472 TL ödeyecek.

        • 3

          ASELSAN TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?

          Aselsan 22 Kasım Çarşamba günü nakit temettü dağıtımına başladı. Ödemeler nakit olarak 24 Kasım'da hesaplara yatırılacak.

        • 4

          TEMETTÜ NEDİR?

          Borsa İstanbul'da işlem gören her şirket kâr amacıyla kurulmuş bir işletmedir. Yani, amacı yaptığı üretimden, sattığı ürüne kadar her süreçte kâr elde etmektir.

        • 5

          Elde edilen kârı ise şirketin büyümesi için kullanabilir veya ortaklarına dağıtılabilir. İşte şirketin dağıttığı bu kâra temettü denir. Şirketin hissesine sahip olan tüm ortaklar Midas yatırım hesabında bulundurduğu hisse oranında bu kârdan yararlanır.

          Temettü dağıtılıp dağıtılmayacağına, ne kadar ve ne zaman ödeneceğine ise genel kurul toplantılarında karar verilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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