AA

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili olarak bugün, toplam bedeli 50 milyon 715 bin ABD doları ve 448 milyon 827 bin 750 Türk lirası tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. " ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.