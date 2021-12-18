ASELSAN, "Katar iddialarına" ilişkin hukuki süreç başlattı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "şirketin Katarlı olduğu" öne sürülerek yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, gerçek dışı iddialar ve bunlarla ilgili haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
Görgün, Twitter hesabından, bazı basın organlarında yayımlanan "ASELSAN QATAR'lı oldu" başlıklı haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır." ifadesini kullanan Görgün, Türk milletinin göz bebeği ASELSAN'ın, küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet gösterdiğini, 73 ülkeye ihracat yaptığını vurguladı.
Görgün, global pazarlarda faaliyet yürüten şirketin, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleriyle koruduğuna ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Milli değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır."
Şirketten de konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, globalleşen bir kuruluş olarak şirketin, yurt dışında yaptığı tüm yatırımlar kapsamında ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan, ASELSAN Qatar ve ASELSAN Katar MRO markalarının tescil başvurularını gerçekleştirdiği belirtildi.
ASELSAN'ın uluslararası faaliyetleri kapsamında bir dizi adım atıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Katar ve Körfez Bölgesi'nde güvenilir bir savunma ve teknoloji şirketi olarak, uzun yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin artış göstermesi sebebiyle sürdürülebilir bir insan kaynağı oluşturmayı, artan operasyonel kapasiteyi yerinde desteklemeyi ve ileri teknoloji savunma çözümlerimizi sunmayı amaçladığımız Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezimiz ile satış sonrası destek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz sadece Katar ve Körfez Bölgesi'nde sınırlı kalmayıp, Azerbaycan'da yerleşik olarak yaklaşık 20 yıldır faaliyette bulunan ASELSAN Bakü şirketimiz ile Azerbaycan'da satış sonrası destek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yakın dönemde benzer faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla Ukrayna'da aynı kapsamda bir Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezi hayata geçirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan ve ASELSAN Katar MRO merkezlerimiz, herhangi bir yerli veya yabancı ortaklıkla kurulmamış olup, yüzde 100 ASELSAN AŞ iştirakleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu merkezlerde herhangi bir Ar-Ge faaliyeti ve ürün üretimi yapılmamakta olup, belirtilen şekilde satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirildiği, yerel müşteri ile daha yakın irtibat kurabilmek amacıyla yapılandırılmışlardır."
Açıklamada, ASELSAN'ın yurt içi ve dışı iştirakleri, sermaye ve ortaklık yapısına dair tüm açıklamaların şeffaf bir şekilde ASELSAN AŞ web sitesinde her yıl yayınlanan Faaliyet Raporu'nda kamuya duyurulduğu ifade edildi.
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