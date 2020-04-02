02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Prof. Dr. Haluk Görgün'ün ASELSAN'ın faaliyetlerine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Geçen yılı güçlü finansal sonuçlarla kapatan ASELSAN'ın, küresel koşullardaki olumsuzluklara rağmen 2020'nin ocak-mart döneminde de büyümesini devam ettirdiğini aktaran Görgün, koronavirüs salgınının küresel ölçekte üretim ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardığını, bu tür kriz dönemlerini öngörerek planlama yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.
Görgün, ASELSAN'ın tedarik sistemini olası kriz senaryolarını öngörerek kurguladığını vurgulayarak, "Bugün ulaştığımız nokta, Cumhurbaşkanımızın 2000'li yılların başında hedef olarak gösterdiği millileşme ve yerlileşme çalışmalarını uzun yıllar çok sıkı bir disiplinle sürdürmenin sonucudur. Geldiğimiz noktada şirketimizin 5 bini aşan tedarikçisinin çok önemli bir kısmını yerli firmalarımız oluşturuyor. Bu firmalarımızın üretimlerinin ASELSAN ürünleri içindeki payı da oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır." değerlendirmelerini yaptı.
ASELSAN'ın tedarikçileri ile iş birliğinin "Güç Birliği" teması altında yürütüldüğüne değinen Görgün, şunları kaydetti:
"Bu yapı stratejik iş birliği yapılan firmalar, millileştirme görevi verilen firmalar ve diğer tedarikçiler olarak katmanlara ayrılıyor. İçinde bulunduğumuz dönem ASELSAN'ın kurduğu bu yapının üretimin sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. ASELSAN'ın toplam tedarikinde Uzak Doğu ülkelerine herhangi bir bağımlılığı bulunmamaktadır.
Bu bölgelerden yapılan sınırlı malzeme alımları da çok hızlı bir şekilde gerek yurt içi gerekse yurt dışından ikame edilebilmektedir. ASELSAN, ürünlerinin stratejik niteliği gereği kritik malzemelerde stoklu çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerden yapılan tedarik konusunda acil bir ihtiyacımız olmadığı gibi yakın gelecekte de üretimimiz olası tedarik kaynaklı sorunlardan etkilenmeyecektir."
Görgün, ASELSAN yılın ilk 3 ayında büyüme trendini hız kaybetmeden devam ettirdiğini ve 320 milyon doları aşkın yeni sipariş almayı başardığını dile getirdi.
Aldıkları siparişlerle elektronik alanındaki Ar-Ge birikimlerini derinleştirmeye ve ürün portföylerini çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirten Görgün, "Üretim gücümüzü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tahsilat performansımızı devam ettirerek ve pozitif nakit pozisyonumuzu koruyarak güçlü finansal sonuçlarla desteklemeyi başardık. ASELSAN, sağlam mali yapısı, yetkin insan kaynağı ve üretim paydaşları ile ülkemizin gerek savunma gerekse sivil alandaki ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde karşılamak için tüm inancı ve kararlılığıyla yoluna devam edecektir." değerlendirmelerini yaptı.
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