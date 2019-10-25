ASELSAN'dan sözleşme değişikliği

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29 Aralık 2017'te imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91 milyon 550 bin 73 avro ve 1 milyar 94 milyon 428 bin 811 TL tutarındaki opsiyon paketi sözleşme kapsamına dahil edildi.

Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecek.