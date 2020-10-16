ASELSAN'dan lise öğrencilerine mesleki eğitim

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket uzun yıllardır meslek liseli ve üniversiteli gençler için en cazip mesleki eğitim ve staj yeri olma özelliğini koruyor. 45 yıl içinde on binlerce genç mesleğe ilk adımını ASELSAN ile attı.
"Gücüm Memleketim, Mesleğim Geleceğim" mottosuyla başlatılan ASELSAN'ın teknik kuşağı ATİK Programı ile 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 12'nci sınıfta öğrenim gören 180 meslek lisesi öğrencisine teknolojinin kapıları açıldı.
Türkiye'de meslek lisesi öğrencileri için hazırlanan ilk yetenek ve gelişim programı ATİK ile gençler, haziran ayına kadar sürecek program boyunca şirket çalışanı mentörlerinden, ASELSAN kültürünü deneyimleme, teknolojiye yön veren projelerde yer alma ve meslek öğrenme fırsatı bulacak. Liseliler, elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi gibi çeşitli alanlarda ASELSAN'da mesleki eğitim görecek. Yetenek programının sonucunda başarılı olan gençler, ASELSAN'ın işe alımlarında öncelikli olarak değerlendirilecek.
ATİK Programı ile ASELSAN teknisyenlik ihtiyacının metodolojik bir programla karşılanması, meslek liselerinin öneminin artırılarak tercih edilmesini sağlayacak uygulamaları içeren bir yetenek programı oluşturulması, savunma sanayisi için önemli bir istihdam kaynağı sağlanması, meslek lisesi öğrencilerinin verilen eğitimler ve görevlerle teknik ve kişisel gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.
Dönem projeleri, yetenek testleri ve kişisel gelişim eğitimleriyle öğrencilerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, iş başı ve teknik eğitimlerle öğrencilerin psikomotor ve el becerisi kazanmaları, öğrencilerin ASELSAN sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak ve şirket değerleri aracılığıyla duyusal becerilerin geliştirilmesi, program kazanımları olarak hedefleniyor.
Mesleki eğitim programı ders yılı boyunca öğrencilerin okullarınca belirlenmiş işletme günlerine göre devam edecek.
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