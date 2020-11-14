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ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkilediği bu dönemde yeni bir ihracat rekoruna imza attı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görgün, teknolojinin hızlı değişiminin savunma sanayisinde de tüm dengeleri değiştirdiğine işaret ederek, "Bu durum sadece kuvvetlerimizin sahada ihtiyacı olan platform ve sistemleri etkilemekle kalmadı aynı zamanda savunma sanayisi şirketlerinin geliştirdiği ürün ve hizmetlerin tasarlanmasından pazara sunulmasına kadar alışkın oldukları tüm iç süreçleri de derinden etkiledi. Dijitalleşme gerçeği organizasyon, ürünler ve süreçler başta olmak üzere her konunun merkezine yerleşti ve işin doğasını yeniden şekillendiriyor" dedi.

ASELSAN gibi savunma sanayisi şirketlerinin teknoloji, Ar-Ge, tedarik, sanayileşme, yerlileştirme ve millileştirme, iş geliştirme, yetenek yönetimi gibi konularda yeni iş yapış tarzlarına ve süreçlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Görgün, "Bu süreçte Kovid-19'un hem tedarik hem iş gücü hem de iş yapış tarzı üzerindeki etkisini de gördüğümüzde, bu durumun ciddiyeti daha da artıyor. Teknoloji kazanım döngüsü üç temel konuda aksiyon alınmasını gerektiriyor; dijital dönüşüm, tedarik yönetimi ve iş gücü yetenek profili" diye konuştu.

'YURT DIŞINDAN ALMAYA TAHAMMÜLÜZ YOK'

"Yerli olarak yapılacak hiçbir şeyi yurt dışından almaya tahammülümüz yok" diyen Görgün, ASELSAN'ın bu konudaki çabasında 4 bini aşkın tedarikçisinin büyük rolü olduğunu ifade etti.

Görgün, tedarikçileri sayesinde 1.2 milyar dolara yaklaşan alımlarının yüzde 65'ini yurt içinden sağladıklarını, daha önce yurt dışından temin edilirken millileştirilerek Türkiye'de üretilmeye başlanan malzemelerle 100 milyon doları aşkın bir tutarın ülke içinde kaldığını belirterek, "Her çeyrek daha da fazla büyümemize, dünyada Kovid-19 sürecinden etkilenmeyen 4 firmadan bir olmamıza, teslimatlarımızı aksatmadan sürdürmemize vesile olan bütün değerli iş ortaklarımıza teşekkür borçluyuz. Millileştirme sonucu yurt dışından yurt içine döndürdüğümüz tutar 3 yıllık projeksiyona göre 848 milyon lira. Millileşen ürünlerimizin yüzde 89'u yurt dışı fiyatlarına göre daha uygun fiyatlarda millileştirildi ve millileştirme sonucu gerçekleşen kazancımız 219 milyon lirayı buldu" bilgilerini paylaştı.

YURT DIŞINDA YENİ ADIMLAR ATILACAK

ASELSAN'ın global bir savunma sanayi şirketi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Görgün, yapay zekadan yarı iletken teknolojilere, savunma sanayisinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklarla dost ve müttefik ülkelerde üretim yaptıklarını dile getirdi.

Görgün, yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin olarak da, "Önümüzdeki yıl dünyanın daha çok ülkesinde ASELSAN'ın yeni irtibat ofislerini, bakım merkezlerini, üretim tesislerini, mühendislik merkezlerini ve yeni iş ortaklıklarını duyurmaya devam edeceğiz. 2020 yılı içinde 6 yeni ülkeyle daha gerçekleştirdiğimiz yurt dışı satışlarımızla kullanıcımız olan ülke sayısını toplamda 70'e yükseltmiş bulunmaktayız. Pandeminin 'benzersiz bir kriz' olarak tanımlandığı bu zor günlerde ASELSAN, tüm iş akışı ve iletişimini pandemiden çok daha önce dijital platformlara taşımış olduğundan, çalışmalarını sekteye uğratmadan, dünyanın her yerinden kesintisiz yürütebilmiş, yeni satışlara ilaveten rekor seviyede 327 milyon dolar döviz tahsilatı sağlamış olup, yıl sonuna kadar 90 milyon dolar ilave döviz tahsilatı beklenmektedir" dedi.