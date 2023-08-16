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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ASELSAN bu yılın ilk yarısında 18,1 milyar liralık ciroya ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        ASELSAN bu yılın ilk yarısında 18,1 milyar liralık ciroya ulaştı

        ASELSAN'ın bu yılın ilk 6 aylık dönemde karı yüzde 42 artarken, cirosu da yüzde 67 büyüyerek 18,1 milyar liraya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:24
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        İlk yarıda 18,1 milyar liralık ciroya ulaştı 
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        ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin brüt karı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 68 artarken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artış göstererek 4,4 milyar liraya yükseldi.

        FAVÖK marjı yüzde 24 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 5,4 milyar liraya çıktı. ASELSAN'ın 6 aylık cirosu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 büyüyerek 18,1 milyar liraya ulaştı.

        Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin sürdürülebilir büyümesine devam ettiğini vurguladı.

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        "ASELSAN'IN BAKİYE SİPARİŞLERİ 8,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

        ASELSAN'ın yılın ilk 6 ayında yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğine vurgu yapan Akyol, "Bu yılın ilk yarısını yüksek bir karlılık oranı ve başarıyla geride bıraktık. Yeni sözleşmelerin altına da imza attığımız 2023 yılının ilk yarısında ASELSAN'ın bakiye siparişleri 8,4 milyar dolara ulaştı. 2023 yılının ilk 6 ayında tedarikçilerimize yaklaşık 17,8 milyar lira ödeme yaptık. Yılın ilk 6 ayında 68 adet ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Türkiye'ye askeri teknolojide liderlik ederken, son 5 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 738'e çıkardık. Böylece 900 milyon doların üzerindeki bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

        Akyol, 6 aylık dönemde önemli ihracat sözleşmeleri de imzaladıklarının bilgisini verdi.

        Söz konusu sözleşmelerin olumlu yansımalarını bundan sonraki dönemlerde göreceklerini bildiren Akyol, "Önümüzdeki dönemde ihracatımızı artırmak, yüksek teknolojiye odaklanmak ve daha fazla millilik oranına ulaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

        İstikrarlı büyümeyi devam ettirirken, sürdürülebilirlik konusunda da Türkiye'nin milli gücü olmaya devam ettiklerine vurgu yapan Akyol, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olma vizyonunu benimsiyoruz. Ürettiğimiz ileri teknolojilerle hayatın birçok farklı alanında önemli görevler üstlenirken, sürdürülebilirliği de ön plana alıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında kullanıcılarımıza sunduğumuz rekabet gücü yüksek çözümlerle ülkemizin katma değerli ihracat hedeflerine en yüksek girdileri sağlayacağız. Milletimizden aldığımız güçle, çığır açıcı milli projelere imza atmayı sürdüreceğiz."

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