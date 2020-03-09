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Asel bebek boynundaki 20 santimetrelik kitleden kurtuldu



Mersin'de dünyaya gelen Asel bebek, boynunun tamamını ve yüzünün bir kısmını kaplayan 20 santimetrelik tümörden, başarılı bir operasyonla kurtuldu. Sibel ve Ümit Taşpınar çiftinin, lenfanjiom denilen ve nadir görülen tümörle dünyaya gelen kızları Asel, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen tedaviyle sağlığına kavuştu. Sibel Taşpınar'ın hamileliğinin 3. ayında, bebeğinin boynunda lenfanjiom tespit edildi.Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesinde dokuz ay boyunca takip altında tutulan anne Taşpınar, kısa süre önce sezaryenle 3,5 kilogram ağırlığındaki kızı Asel'i kucağına aldı. Boynunun tamamını, yüzünün ise bir bölümünü kaplayan kitleyle dünyaya gelen Asel bebek, hayati organlarına zarar vereceği için cerrahi ameliyat yerine enjeksiyon yöntemiyle tedavi edildi. Boynundaki sıvı kitle 3 ayrı noktadan enjeksiyonla boşaltılan Asel bebek, sağlığına kavuştu.