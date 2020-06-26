ASEAN Zirvesi'nde liderlerin ortak gündemi "Kovid-19 ile mücadele" oldu

ASEAN 2020 dönem başkanlığını yürüten Vietnam’ın, salgın nedeniyle video konferansla düzenlediği "Birleştirici ve Duyarlı ASEAN" temalı 36. ASEAN Zirvesi’nde, Kovid-19 ile mücadele konuları tartışıldı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, zirvede yaptığı konuşmada, salgın döneminde yaşanan ekonomik durağanlığı atlatmak ve bölge ve ASEAN ekonomisinin büyümesi için birlik ülkelerinin sıkı çalışmaları gerektiğini vurguladı.
Bölge ekonomisinin canlanması için başlıca ulaşım koridorlarının kontrollü olarak yeniden açılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Widodo, ''Mevcut durumuda ASEAN için önemli olan ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak ve iş birliklerini güçlendirmektir.'' dedi.
Widodo, tüm ülkelerin ilgili bakanlarını ulaşım koridoru konusunda acilen görevlendirmeleri gerektiğini ifade etti.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise salgınla birlikte ASEAN’ın yaşadığı zorluklardan ders çıkartması gerektiğinin altını çizdi.
Özellikle bölgesel bağlantı, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda teşvikin hızlandırılması gerektiğini belirten Duterte, birliğin olası salgınlara karşı kapasitesinin güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.
Duterte ayrıca, ASEAN’ın Kovid-19 krizinin bölgedeki etkilerini hafif atlatma amacına yönelik olarak, ''Kovid-19 ile mücadele için ASEAN’da temel ve sistematik değişiklikler yapmalıyız.'' diye konuştu.
- ''ASEAN salgın sonrasına iyi hazırlanmalı’’
Kamboçya Başbakanı Hun Sen de Kovid-19’un dünya genelinde ciddi sosyal etkileri olduğunu ve ekonomik durgunluğa sebebiyet verdiğini söyledi.
Hun, küresel ölçekte salgının etkilerine karşı birlik olunması gerektiğini belirterek, ''ASEAN olarak salgına karşı ortak mücadele ve dayanışmamız çok önemli.'' ifadesini kullandı.
ASEAN'ın, salgın sonrası dönem için iyi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Hun, sosyal yaşamdan ekonomiye tüm senaryoların net olarak ortaya konduğu ihtiyatlı kurtarma planı oluşturması gerektiğini ifade etti.
- Tayland’dan ASEAN merkeziyetinin korunması vurgusu
Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça ise ekonomilerinin güçlenmesi için Hindistan, Çin, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda arasında müzakere edilen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) hızlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.
Birliğin ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Prayut, uzun vadeli bölgesel kalkınma için teknoloji ve dijital ekonomik altyapı gibi çeşitli alanlarda yatırımların teşvik edilmesini önerdi.
Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.
Vietnam'ın ev sahipliğinde, 37. ASEAN Zirvesi ve ilgili konsey toplantılarının da kasım ayında düzenlenmesi bekleniyor.
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