ASEAN liderleri, telekonferansla Kovid-19 zirvesi gerçekleştirdi

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos, Myanmar ve Brunei'nin oluşturduğu 10 ülkeli bloğun liderleri, zirvede pandemiye karşı bölgesel düzeyde alınması gereken tedbirleri ele aldı.
Zirveye ev sahipliği yapan Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, açılış konuşmasında, salgının küresel ekonomiye vereceği zararın insanları sosyo-ekonomik bakımdan olumsuz etkileyeceğini belirterek, sosyal güvenliğin bozulmaması ve bölgesel istikrarın sürdürülmesi için ASEAN ülkeleri içinde bir mali yardım fonu oluşturulmasını önerdi.
Ülkeler arasında acil durumlar için ortak tıbbi malzeme stokları tutulması ve kaynakların paylaşılması gerektiğini vurgulayan Nguyen, gelecekteki salgınlarla mücadele için ortak mekanizmaların kurulması gerektiğini kaydetti.
Nguyen, ekonomileri ihracata dayalı ASEAN ülkelerinin tedarik zincirlerinin devamlılığı için açık sınırlara ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, küresel ekonominin eski haline dönebilmesi için "krizden çıkış stratejisi" üzerinde konuşulması gerektiğinin altını çizdi.
- "Hiçbir ülke tek başına ayakta kalamaz"
Zirvede söz alan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de ASEAN'ın "insan yaşamının bütününü etkileyen bu salgına karşı etkili ve stratejik bir yanıt geliştirmesi gerektiğini" dile getirdi.
ASEAN'ın bölge ölçeğinde ve ötesinde eşgüdüm ve iş birliğini artırmasını isteyen Duterte, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pandemiyle mücadele için olağanüstü önlemler aldık. Halkımızdan birbirinden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını istedik. Sosyo-ekonomik etkinlikleri asgari düzeye indirdik. Sınırlarımızı kapadık, ticarete ve serbest dolaşıma engeller koyduk. Bu ivedi tedbirler, zorunlu olmakla birlikte ülkeleri birbirinden uzaklaştırma ve uluslararası toplumu daha fazla ayrıştırma tehlikesi taşıyor."
Sosyo-ekonomik ve politik istikrar için gıda güvenliğinin sağlanmasının hayati olduğunu vurgulayan Duterte, "ASEAN bölgesi, ticarete açık olmalı. Krizde veya değil, hiçbir ülke tek başına ayakta kalamaz. Bu yüzden bölgemizde tedarik zincirlerini ve mal akışını kesintisiz sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
İki gün sürecek zirveye ASEAN liderleri dışında Çin, Japonya ve Güney Kore liderlerinin de telekonferansla katılması bekleniyor.
Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Vaka sayısı, dünya genelinde 1 milyon 900 bini aşarken, 110 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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