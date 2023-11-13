Asayiş uygulamasında radar tespit cihazı ele geçirildi
Samsun'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi
Giriş: 13.11.2023 - 21:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:32
Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri bugün 17.30-19.30 saatleri arasında asayiş uygulaması düzenledi. Uygulamada 161 şahıs ve 43 araç sorgulandı.
Yapılan aramalarda 1 adet radar tespit cihazı, 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. 1 sürücüye trafik işaretleri ve levhalarına uymamaktan 436 TL idari para cezası uygulanırken, 1 yoklama kaçağına da tebligat yapıldı.