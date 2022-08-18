'ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU'

Ayrıca daha önce arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, partneri Asap Rocky için, "Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Sevgilisi için "Zamanla benim ailem oldu." diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını söylemişti. Rocky ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin şeffaflık olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirmişti.