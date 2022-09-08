Asansörü kontrol eden ustanın feci sonu!

AA

İstanbul'da, asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti..

Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde apartmanın asansör boşluğuna bir kişinin düştüğü bilgisi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

"KABİNİ İNCELERKEN DÜŞTÜ"

Cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Sitenin gece bekçisi A.O., polise verdiği ifadesinde, ölen kişinin Ömer isminde asansör ustası olduğunu, kendisinin yanında kaldığını ve binanın 3. katında asansör kabinini incelerken düştüğünü belirtti.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.