Asansör sapığı kabus yaşattı

İstanbul'da kadınlara yönelik cinsel istismara bir yenisi daha eklendi. Kamerayı çevirdi, tacize kalkıştı. Kuaförlük yapan Özbek kadın işinden çıkıp evine giderken onu takip eden sapığın farkına varmadı.

Show Haber'in özel haberine göre; Site asansörüne onunla birlikte binen sapık, kameraları çevirip genç kadına saldırdı. Zaman kazanmak için tuşlara basan sapık asansörün kapısı açılınca kaçarak uzaklaştı. Genç kadın polise şikayette bulundu. Polis sapığı kıskıvrak yakaladı.