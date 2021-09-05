Asansör kabinin altında kalan kadın öldü

Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Selma Çakmak, gece saatlerinde evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullandı. İkinci katta bulunan asansörü çağıran Çakmak'ın üzerine kabin düştü. Sesi duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, asansör kabininin altından çıkardığı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.